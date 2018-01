La categórica frase de Andrea Rincón para calificar a Macri y a su Gobierno

La actriz Andrea Rincón habló de la realidad política con fuertes críticas hacia Cambiemos y a sus votantes. Además confesó el ataque que sufrió de los trolls del Gobierno cuando cruzó en un programa a la gobernadora María Eugenia Vidal y lanzó una fuerte advertencia sobre el kirchnerismo.

LEÉ MÁS: El sorpresivo mensaje político de Andrea Rincón sobre Evita

Además, la mediática contó que fue “engañada” en el programa de Andy Kusnetzoff ya que había pedido “no hablar de plítica” y en ese programa estaba como invitada la gobernadora María Eugenia Vidal. “Fui durante dos días TT (tendencia en Twitter), me hicieron mierda. ¡Cuánto odio tiene la gente! Bueno, los trolls de este Gobierno, que no tiene plata para algunas cosas pero sí para pagar eso. La gente es muy hiriente”, reveló

En una entrevista con Infobae, Rincón criticó: “¿Pero a vos te parece que esto es para tanto, para que la gente te desee la muerte? ¿Tanto odio tenés adentro? ¿Qué les pasó tan grave en la vida? Yo no me peleo con la gente por a quién vote o a quién no vote”.

Embed

Asimismo, advirtió que “están pasando cosas que no pasaban hace mucho tiempo y esto es una mafia”, en referencia al Gobierno nacional y confesó: “A mí me da miedo”.

No obstante, Rincón que ha manifestado su simpatía con el kirchnerismo lanzó una fuerte aclaración: “Volver no vamos a volver nunca porque nunca se puede volver a un lado. ¿Queremos algo nuevo? Vayamos todos juntos a buscar algo nuevo”.

“ Pero loco, replanteémonos lo que está pasando. No nos podemos hacer más los pelotudos”, sentenció.