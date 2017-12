La carta que Zannini le envió a Cristina Kirchner desde la cárcel

El ex secretario de Legal y Técnica envió un extenso mensaje a la ex presidenta, luego de que Clarín dijera que están peleados.

El ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini envió a la senadora Cristina Kirchner una extensa carta, donde muestra su preocupación por la persecución judicial que padece la ex presidenta.

“Quiero hacerte llegar mi apoyo, mi solidaridad ante el infame ataque y la artera agresión de la que te hacen objeto en el procesamiento con prisión preventiva que solicita tu desafuero del honorable Senado de La Nación”, afirmó Zannini en la carta que fue entregada a Cristina por sus hijos.

En el mensaje, el ex secretario Legal y Técnico apuntó contra Bonadio y señaló como sospechosa la maniobra para jubilarse: “La circunstancia de, previo al dictado, haber consolidado su derecho previsional, retardando el dictado del procesamiento hasta tenerlo asegurado, muestra su intención de sustraerse del alcance de un juicio político eventual”.

Embed Ayer por la tarde en el @inst_PATRIAar, Franco y Carlitos Zannini me entregaron, en mano, la carta que su padre me enviara desde su injusta e ilegal prisión.



Quiero compartir con ustedes su texto completo. https://t.co/ctOGu2e825 pic.twitter.com/7njIraft7V — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de diciembre de 2017

"Sé de tu resistencia y fortaleza, porque no has aflojado cuando faltó Néstor, ni aflojas cuando atacan a Máximo y Florencia", sostuvo en el mensaje referido a Cristina. Días atrás, desde el Grupo Clarín, acusaron que Zannini tenía una mala relación con la ex presidenta.

"Es cierto que hoy intentan vencerte con una causa más explícitamente política, pero no hay que confundirse: buscan criminalizar la participación en un gobierno constitucional", sostuvo Zannini.