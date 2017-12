La CAME salió a respaldar al Gobierno su accionar violento contra los Mapuches

Lejos de expresar su preocupación por el tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que deja fuera del mercado a la PyMES argentinas, la Confederación Argentinas de la Mediana Empresa (CAME) decidió publicar un comunicado manifestando su “preocupación” ante la “formación violentos en la Patagonia” al responsabilizarlos de que por ellos “no llegan las inversiones”.

"El accionar de grupos radicalizados pone en peligro al comercio local y aleja las inversiones", consideró el presidente de CAME, Fabián Tarrío, a los diputados nacionales de Cambiemos que visitaron la entidad y denunciaron “el aumento de los delitos organizados que por diversas razones se están desarrollando desde hace un tiempo en el Sur.

Sin hacer alusión al asesinato de Rafael Nahuel por parte de las fuerzas de seguridad en el desalojo en Rio Negro, la Cámara de Comercio de El Bolsón cuestionó que “se trata de gente que quiere imponer sus ideas por la fuerza” y manifestaron su repudio generalizado ante la situación de inseguridad que se vive en la zona.

“Hacemos un llamado a los funcionarios y legisladores para que se aboquen de manera urgente a elaborar un plan integral que ponga fin al vandalismo”, expresó en el comunicado el presidente de CAME, Fabián Tarrío y defendió el accionar de las fuerzas de seguridad: "Deben poder combatir cualquier tipo de episodio violento, y la Justicia aplicar todos los recursos legales necesarios para que estos actos no queden impunes bajo ninguna circunstancia".

Sin mencionar a los pueblos originarios que reclaman por sus tierras, la CAME arremetió en el texto que "la ley 26.160 no les da derecho a tomar tierras privadas" y cuestionó que "hay gente con posesión de 80 años sobre una propiedad pero que no tienen títulos".

Como conclusión, CAME decidió organizar un encuentro abierto en la Patagonia para todas las cámaras empresarias y asociaciones a fin de encontrar soluciones al conflicto.