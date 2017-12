Luego de que Luis Brandoni renunciara a la Asociación Argentina de Actores por diferencias ideológicas, la institución salió a responderle con un fuerte comunicado. "La afirmación que Brandoni hace acerca de que su renuncia nos libera de la carga ominosa de tenerlo como afiliado, es una percepción subjetiva, que por supuesto respetamos pero que no compartimos", expresaron.

El actor se había distanciado por no sentirse representado por los filiados dirigentes. Sobre este punto, la Asociación destacó que es es normal no sentirse representado, puesto que "es imposible conformar a todos, todo el tiempo, pero no es un problema insalvable si sucede en una entidad con alta calidad democrática".

Por otro lado, la institución criticó fuertemente que el actor informara de su renuncia por los medios, ya que con esa actitud "violó el estatuto que dice defender" al tiempo que "quedó preso de una sobreactuación, vaya uno a saber con qué fin o ambición política".

"Este último acontecimiento lo presenta a Brandoni, una vez más, siendo funcional a los intereses empresarios como lo fue cuando votó la Ley de Flexibilización Laboral en el Congreso de la Nación siendo diputado de la Alianza, la tristemente célebre Ley Banelco", setenciaron.

Sobre este aspecto, dispararon: "En el paso por la función pública como legislador de extracción sindical, con su actitud, borró con el codo lo que escribió con la mano. De qué vale la resistencia a la dictadura si después, en democracia, se actúa siendo funcional a los postulados e intereses económicos que fueron el origen de la misma".

Desde la Asociación informaron que ningún integrante milita en organizaciones kirchneristas y que durante todo este tiempo lucharon por recuperar las paritarias, el patrimonio del sindicato, lograr asambleas democráticas y hasta sancionar la ley del actor.

