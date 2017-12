Koufequin, rock y pop para chicos

Koufequin es una banda de música rock y pop para chicos y grandes que a través de su espíritu lúdico y rebelde está sumando cada vez más seguidores. Tal vez por el lenguaje que utiliza, o por la manera de interpretar al público infantil y de acercarse a él y convocar a la vez a los adultos a través de un sonido muy cuidado que remite al rock y a la música popular, está abriendo un importante espacio en la escena actual y ya se encuentra entre las propuestas existentes más prestigiosas. Está integrada por docentes y músicos profesionales, la formación estable está conformada por Mauro Conde en guitarra y voz, Leandro Gajate voz, Ernesto Algranatti guitarra y voz y Fede Castro en visuales, y cuentan en todos sus shows con una banda prestigiosos de músicos sesionistas que completan el sonido de la banda con batería, bajo y teclados y otros condimentos, que complementan el sonido mágico de Koufequín. Fue Mauro Conde quien charló con El Destape acerca de la presentación del flamante disco, "Koufequin 3D" el sábado 9 de diciembre desde las 17 en Santos 4040 (Santos Dumont 4040).

-Mucho se habla de la música para grandes y la música para chicos ¿Cómo viven esa diferenciación?

-Creemos que la diferenciación "la musica para chicos" es como cualquier etiqueta que tal vez te sirve para saber, a priori, que intenciones tiene una obra, pero después la música, las canciones, hacen lo suyo como para que se caigan todos los marcos que una obra puede cargar.

-Los chicos están cruzados por la nuevas tecnologías, la urgencia de las noticias, el consumo... ¿a qué tema le dicen que sí y a cuales no en las composiciones de la banda?

-Tenemos mas en claro tal vez a cuales les decimos que no .. Por un lado le decimos que no a ninguna letra que intente tener cierto humor o mensaje que deje fuera a los niños. Y por otro lado le decimos que no a forzar cuestiones con intencionalidad pedagógica o didáctica de ante mano.

-¿Quienes son sus referentes a la hora de hacer y escuchar música para chicos? ¿A quienes ponen en el cuadro de honor?

-Sin dudas hay muchos grandes artistas conocidos y no tanto que hicieron cosas para niños y niñas pero sin dudas la numero uno sigue siendo la gran María Elena Walsh.

-¿Qué se logra construir a través de la música, del arte

-Creemos que es infinito aquello que se puede lograr a través de la música y el arte en general, desde entretener hasta curar.

-¿Existen fórmulas para llegar a los chicos?

-No creemos que exista dicha formula pero si hay algo que creemos es indispensable para llegar a ellos que es estar convencido de lo que uno les esta diciendo y ser lo mas sinceros posibles como artistas.

–¿Cómo arrancó la historia de Koufequin? ¿Cómo surgió el juego de palabras que le da nombre a la formación?

-Koufequin arrancó cuando tres docentes de nivel inicial nos juntamos a intercambiar y componer canciones nuevas para enriquecer nuestro repertorio a la hora de trabajar con los chicos, después se nos sumo un artista visual que nos vio en una de nuestras primeras actuaciones y se consolido así, la idea de armar una banda con una fuerte influencia de lo visual en sus shows. Así fuimos creciendo y tocando, hasta hoy en que nos encontramos presentando nuestro tercer disco en tres dimensiones, Koufequín 3D!

-¿Cómo analizan el momento actual de la música infantil? ¿Qué cosas están bien y cuáles no tanto?

-Es un momento de mucha expansión de las bandas que le cantan a los niños y niñas eso es algo muy bueno.

-Koufequin se armó con docentes y músicos profesionales ¿Cuánto ayuda la formación docente a la hora de contar historia?

-Durante el comienzo de la banda y hasta ahora nosotros seguimos trabajando en contacto directo con niños y niñas, en las clases de música, en las escuelas, los talleres y hasta en los recitales eso creemos que es una ventaja a la hora de sentarte a pesar una idea para una canción por ejemplo.

-Dicen que existe otro mundo, pero habita en éste ¿Cómo es el mundo de los Koufequin?

-El mundo de Koufequin es un mundo de amigos que comparten la música , las familias, los amigos, la crianza, las canciones, los conflictos, así... como en las familias.