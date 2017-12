Kicillof destrozó la reforma tributaria

El diputado Axel Kicillof apuntó las contradicciones del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno envió al Congreso. Se pronunció en contra de que las cooperativas paguen Ganancias, las medidas contra las pequeñas cerveceras y las fábricas fueguinas.

“Vamos a pedir que no se les cobre impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales, porque no tienen ganancias, tienen actividades distintas a las de las empresas con fines de lucro, por lo que no pueden trasladárselo a sus dueños. Van contra el deporte, la salud, la comunidad”.

Además, requirió eximir el impuesto a la cerveza artesanal, que el Ejecutivo pretende que paguen el mismo tributo que las grandes cerveceras. “Miren las contradicciones de este Gobierno, que hace poco tiempo el ministro entonces de Educación, candidato a senador, recomendó poner cervecerías artesanales y vino el Gobierno a los pocos meses y les clavó un impuesto del 17% a las cervezas artesanales. Un poco de coherencia”, pidió el legislador del FPV-PJ.

Por último, Kicillof remarcó “los pasos contundentes del Gobierno para quebrar la industria de Tierra del Fuego”. Había ahí 16.500 puestos de trabajo industriales y han echado a 7.000 trabajadores. “No vamos a acompañar una reforma de neto corte neoliberal”, sentenció.

La Cámara de Diputados debate hoy, entre otras iniciativas, la reforma tributaria. El martes pasado, el oficialismo había conseguido firmar dictamen de mayoría a favor del proyecto, con cambios de último momento respecto de la propuesta original, que incluyen un reordenamiento del esquema de impuestos internos.

