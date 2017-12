El ex titular de la Cámara de Diputados opinó sobre el pedido de desafuero contra Cristina Kirchner y el fallo por la denuncia del ex fiscal Nisman.

Julián Domínguez: "No fuimos engañados para aprobar el Memorándum, son estupideces"

El ex titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, rechazó el planteo del juez Bonadio y desmintió que el Ejecutivo haya influido sobre el Legislativo para votar el memorándum con Irán: "La política exterior la fija el Ejecutivo, y los Parlamentos siempre acompañan, lo demás son conclusiones disparatadas".

En diálogo con el programa Crónica Anunciada por FM La Patriada, Domínguez explicó los fundamentos del memorándum con Irán, por el que procesaron y detuvieron a ex funcionarios: "Cada fuerza tenía sus posiciones en el Parlamento por el memorándum. Somos todos grandes, no fuimos engañados para aprobar el memorandum", detalló.

Respecto al reciente fallo de Bonadio, Domínguez aseguró que "es absurdo" y que representa "la judicialización de los actos de Gobierno".

"Nadie leyó el memorándum de entendimiento con Irán, por eso se dicen tantas burradas", disparó el ex pre candidato a gobernador del Frente Para la Victoria, quien a su vez agregó: "Me parecen estupideces las acusaciones de Bonadio, le falta el respeto a la democracia".

Por último sobre el pedido de desafuero contra Cristina Kirchner, senadora electa por la Provincia, Domínguez opinó: "Hasta que no esté acreditada la sentencia firme no se puede desaforar a nadie. No sería de un país serio".