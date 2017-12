Interna radical: Brandoni disparó contra Alfonsin y defendió al Gobierno

El militante radical y reconocido actor, Luis Brandoni, disparó contra el dirigente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, por sus duras críticas a Mauricio Macri por sus medidas de gobierno y cristalizó la interna que se viene dentro del radicalismo.

"No lo escucho siempre pero esta en desacuerdo en todo y no estoy de acuerdo con no estar de acuerdo en nada. Cuando nada te viene bien, esta teñido de una cosa muy cerril lleno de prejuicios", arremetió el artista y advirtió que "hay otras preocupaciones que es recuperar el radicalismo que es un bastión".

La reconstrucción del radicalismo es una meta que tienen los dirigentes del partido desde la crisis del 2001, luego de Fernando De La Rúa, pero no han tenido éxito. Entre alianzas que le dieron un magro porcentaje de votos, unirse al PRO les permitió volver a la escena política. Al respecto, Brandoni apuntó que "de la mano de unos cuantos dirigentes que tienen intención de recuperar el partido de cara a la ciudadanía".