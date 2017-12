Iglesias cargó con todo contra Tenembaum para defender a Michetti

Luego del tenso cruce entre el periodista Ernesto Tenembaum y la vicepresidenta Gabriela Michetti en la mesa de Mirtha Legrand debido al asesinato de Rafael Nahuel en el marco de un operativo de las fuerzas de seguridad; el mediático diputado electo de Cambiemos y escritor, Fernando Iglesias disparó contra el conductor radial por haber puesto incómoda a la dirigente del PRO por defender el accionar de Prefectura.

“Corea del Centro cierra filas ante su líder”, arrojó Iglesias en su cuenta de Twitter, a lo cual, Tenembaum no se quedó callado y respondió: “No puede parar. Necesita de esto”.

Embed No puede parar. Necesita de esto. https://t.co/kZoOcdpJfc — Ernesto Tenembaum (@ertenembaum) 3 de diciembre de 2017

La pelea siguió y el legislador elector le reprochó: “Pero nooo, Ernesto. Es un chistecito. No somos importantes. De paso, necesita-de-esto, decile a tu pobre productora que no me llame más”.

Embed Pero nooo, Ernesto. Es un chistecito. No somos importantes.

De paso, necesita-de-esto, decile a tu pobre productora que no me llame más. https://t.co/mZhKintCKf — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 3 de diciembre de 2017

Embed La necesidad imperiosa de salir en la foto. https://t.co/jGHgxI8Geb — Ernesto Tenembaum (@ertenembaum) 3 de diciembre de 2017

“Que hable con ella directamente. Si se la banca”, lo desafió el periodista y sentenció: “La necesidad imperiosa de salir en la foto”.

Embed Que hable con ella directamente. Si se la banca. https://t.co/QIVHr3ZPW6 — Ernesto Tenembaum (@ertenembaum) 4 de diciembre de 2017

Embed Salir en la foto por contestar una conversación que empezaste vos? Pavadita de ego, Tremembaum. https://t.co/r0aQiQRhS5 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 3 de diciembre de 2017

Y para finalizar, Iglesias arremetió: “A vos te hablo, @ertenembaum Tu productora @delfinaseoane es muy amable. Sos vos que te quejás de que te persigo y le pedís todas las semanas que me pida una entrevista. Querés que copie los mensajes? Por eso te pedí que la dejaras en paz”.