El abogado explicó que el fallo de Bonadio es apelable y que no hay posibilidad de que la ex Presidenta vaya presa.

El abogado Gregorio Dalbón afirmó a El Destape que no hay posibilidades de que la senadora Cristina Kirchner vaya presa y adelantó que el Senado no votará su desafuero. “Esto fue orquestado por Magnetto para vender más diarios”, opinó y agregó que “lo hacen también para tapar la crisis laboral y el ajuste contra los jubilados”.

-¿El fallo de Bonadio tiene argumentos para pedir el desafuero de Cristina?

-Es un mamarracho escrito por alguien que lo único que busca es venganza y no justicia. Yo lo adelanté por Twitter hace algunos días. Era sabido que esto podía llegar a pasar. Era sabido que iba a hacer algo así, por eso pidió su jubilación. A Bonadio lo jubiló Cristina.

-¿Este fallo puede servir para desviar la atención pública?

-Absolutamente. Buscan desviar la atención de la reducción de los haberes jubilatorios que impone la reforma previsional. También para tapar los despidos de las miles de personas que pierden su trabajo por la crisis laboral. Todos sabemos que las políticas neoliberales necesitan de la ayuda de jueces corruptos como en este caso es Bonadio. Pero creo que hablar de Bonadio ya es en vano. Ni siquiera los del PRO le creen a Bonadio. Lo único que hizo fue cumplir con las órdenes de Magnetto para vender diarios.

-¿Cree que el Senado votará el desafuero de Cristina Kirchner?

-No pueden desaforarla, esto sólo sirve para poner una tapa en el diario. Esto de jurídico no tiene un ápice, ni nada. Esta es una causa no judiciable. Ni acá, ni en la China. El dólar futuro y la causa del Memorándum con Irán son causas no judiciables. Es un hecho político, porque el memorándum es una decisión que además fue votada por el Congreso. Son hechos políticos, no son delitos.

-Zaffaroni comentaba que está en riesgo el Estado de Derecho. ¿Coincide?

-Estudie la causa de Milagro Sala y pienso que el Estado de derecho dejó de existir.

-¿Este caso es ante todo más grave que la causa de Milagro Sala?

-No, Milagro Sala la pasó muy mal de salud. Cristina está muy bien de salud y no tiene ningún riesgo de terminar detenida, porque no hay delito. No hay posibilidades. Esto es una pantalla para tapar todas las decisiones que están tomando contra los que menos tienen. Los jubilados y los asalariados son los más perjudicados y esto busca tapar las medidas en su contra. El neoliberalismo se instaló en la Argentina y esto termina con personas que pierden sus ahorros, gente pegándole con un martillo a los bancos. No es normal que se endeuden en más de cien mil millones de dólares. No es normal lo que pasa en la Argentina. Entonces para que fin de año pueda ser más tranquilo hablan de Cristina. Hablando de Cristina se ahorran que la gente discuta la forma de comprar un pan dulce.

-¿Cómo piensa que pueden llegar a reaccionar el pueblo si se logra el desafuero de Cristina?

-Yo le recomendaría que no reaccione o que lo hagan con paz, porque no está en riesgo la libertad de la senadora de Cristina Fernández de Kirchner. No hay argumentos jurídicos, además el fallo es atacable. No hay en el fallo de Bonadio argumentación consistente para inculpar a Cristina por haber cometido algún delito. Es una cuestión que es absolutamente política. Lo que llevaría a todos es paz, es calma, es tranquilidad.