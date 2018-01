Funcionario macrista te pide que alquiles el sillón para ahorrar en la vacaciones

El legislador porteño de Vamos Juntos, Andy Freire, publicó un video en su cuenta de Instagram donde aconseja a los porteños “alquilarlo todo” para ahorrar dinero este verano. El funcionario macrista propone que alquiles el jardín de tu casa, la parrilla, la bicicleta y hasta el auto.

"¿Vos te pusiste a pensar cómo podés convetir en plata todos esos lugares de tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar?", comienza a decir Freire en su video y continúa: “Podés alquilarlo todo si querés. El jardín podés alquilarlo para camping. El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto que no usás, la bicicleta, el auto. Todo eso lo podés alquilar y ponerlo a disposición durante tus vacaciones", afirma Freire.

En las redes sociales, el video causó un escándalo. Algunos señalaban que en Capital Federal -donde legisla Freire- pocos vecinos tienen una vivienda con patio, parrilla y auto. Otros cuestionaron que la decisión era absurda y peligrosa. Por último algunos señalaron que carecía de legalidad.

El video de Freirer además termina con un mensaje que generó polémica: "Todo lo podés hacer plata. ¿Qué estás esperando? Si no lo hacés, es porque no querés". Algunos señalaban la ilegalidad del planteo. "Ahí está diciendo que si sos pobre es porque querés", le escribió una usuario por Twitter.

""Y no pagan impuesto ? No facturan? No entiendo emprendemos sin un emprendimiento dentro de un marco legal ? Y los que pagan impuesto alquilando bicicletas o lugares para eventos eso me parece competencia desleal", afirmó un usuario en Instagram.