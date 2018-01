Fracasó la operación mediática de contra Milagro Sala: no encontraron nada en el dique La Cienaga

Tras finalizar el operativo de excavación en el dique La Ciénaga solicitado por el fiscal Diego Cussel, a raíz de un sospecha de que Milagro Sala podría tener escondido dinero bajo tierra, las autoridades no encontraron nada. El fiscal provincial llevó adelante el procedimiento pese a que toda investigación vinculada con lavado de activos es de competencia federal.

“La justicia de Jujuy cumple al pie de la letra el plan diseñado por Gerardo Morales para continuar con la aniquilación definitiva de Milagro Sala”, advirtieron los abogados defensores de la líder de la Tupac Amaru.

Embed Fracasó la operación mediática de @MoralesGerardo1 contra @SalaMilagro: tras las excavaciones, no encontraron ni un billete escondido en el dique La Cienaga pic.twitter.com/x6q0AubC4I — El Destape (@eldestapeweb) 5 de enero de 2018

El espectacular pero infructuoso operativo comenzó a las 7 de la mañana, cuando la policía provincial llegó al domicilio de Milagro Sala en el barrio de Cuyaya. Se llevaron facturas de teléfono y otros papeles sin valor. Es el cuarto operativo que realizan en ese inmueble. Dejaron ropa, libros y otros papeles tirados por el piso.

Alrededor de las 11 de la mañana llegaron al Yatch Club del Dique “La Ciénaga” tres máquinas excavadoras. Cabe destacar que durante 10 meses del año, desde fines de enero a mediados de noviembre, ese mismo lugar se encuentra cubierto por más de un metro de agua. El Dique se vacía para proveer de agua en esta temporada a las fincas de tabaco.

Recién a las 20.30, por expreso pedido de la vicepresidencia del Club terminaron de tapar los pozos en los que no hallaron más que piedras.

El operativo recuerda el realizado por el fiscal federal Guillermo Marijuan, en distintos campos de Lázaro Báez para buscar dinero escondido. El mismo fue transmitido en directo por los principales canales de noticias pese a que no hallaron absolutamente nada.

La denuncia que origina esta causa es de febrero de 2016. Sin embargo ni Milagro Sala ni su defensa fueron notificados de la misma, hasta el día de hoy, en el que se enteraron a partir del allanamiento realizado en el domicilio de la dirigente social.

“Una vez más fuimos testigos de una bochornosa farsa judicial. Desde el 2011, con la reforma de la figura del lavado de activos y el titulo XIII del Código Penal se considera que ese delito es competencia federal. El Poder Judicial de Jujuy no hizo más que montar un nuevo espectáculo en una causa que no puede investigar porque no es de su competencia”, señalaron los abogados de la diputada del Parlasur.

El operativo se hizo en simultáneo en otras 20 viviendas, ninguna de ellas vinculadas con la dirigente social, aunque en los medios repitieron sin cesar que los procedimientos se realizaban en inmuebles ligados a ella.