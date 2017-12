En medio del tenso debate por la aprobación de la reforma previsional, la actriz Florencia Peña salió a hablar y criticó la ley impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. "Se está por votar una ley horrible", lanzó en Twitter.

Hay show para la gilada. La violencia de unos pocos está tapando lo importante :se está x votar una ley horrible. #NoALaReformaJubilatoria — Florencia Peña (@Flor_de_P) 18 de diciembre de 2017

Me duele este diciembre.Me duele volver al pasado.Me duele la Argentina odiada y odiando.Me duelen los más vulnerables vulnerados. Me duele — Florencia Peña (@Flor_de_P) 20 de diciembre de 2017

El día de la aprobación de la ley de reforma previsional, la actriz había expresado su repudio en Twitter. “Hay show para la gilada. La violencia de unos pocos está tapando lo importante: se está por votar una ley horrible. #NoALaReformaJubilatoria”.

Asimismo, la actriz opinó sobre la violencia emanada en estos días y se mostró triste por los duros acontecimientos. “Me duele este diciembre. Me duele volver al pasado. Me duele la Argentina odiada y odiando. Me duelen los más vulnerables vulnerados. Me duele”, expresó.

El lunes pasado, las fuerzas de seguridad llevaron adelante un fuerte operativo represivo contra dirigentes políticas, manifestantes y personas que se encontraban en los alrededores del Congreso. Tras la aprobación de la ley, la gente salió a manifestar su repudio a través de cacerolazos que se extendieron hasta ayer.