Fin de año: 2017, resumido en diez de sus mejores videos

Con el 2018 tocando la puerta en las próximas horas, El Destape realizó un listado con diez de los videos más graciosos de este 2017, para terminarlo con una carcajada.

1) "¡Hola qué tal, corruptos!"

La ex mujer de Jorge Capitanich, Sandra Mendoza, pidió una moción de privilegio y atacó: "Burgos y Martínez son muy brutas, de brutalidad absoluta en lo jurídico, Milagro Sala no esta presa por lo que ustedes dicen". Y retrucó: "Ustedes no son santos, son unos corruptos totales".

2) "Que se vayan a la puta que los parió, son gorilas"

Mientras era detenido por la Policía de la Ciudad frente al Congreso durante la manifestación por la reforma previsional, un hombre de unos 60 años estalló contra sus familiares.

Embed El comentario de un detenido a su familia que se hizo viral: "¡Qué se vayan a la puta que los parió, son todos gorilas!" pic.twitter.com/LtfXYmEMlp — El Destape (@eldestapeweb) 20 de diciembre de 2017

3) "El corazón no hace tu-tun tu-tun. Dice 'sí se puede, sí se puede'"

El candidato a senador por Cambiemos en la Provincia, Esteban Bullrich, brindó un insólito discurso durante un acto en el partido bonaerense de Pilar en el cierre de campaña de las primarias. Tras aquel episodio, no volvería a ser la principal figura de la campaña oficial en la Provincia.

Embed Esteban Bullrich intentó arengar a la juventud PRO en Pilar con una particular metáfora: pic.twitter.com/wAjQhcf0vg — El Destape (@eldestapeweb) 31 de julio de 2017

4) "¡Garrote, garrote, garrote!"

El ex delantero de San Lorenzo se presentó como candidato a diputado por C.A.B.A. y prometió penas duras para los ladrones, aunque de un manera muy exacerbada.

Embed Sanfilippo es candidato a diputado por la Ciudad y sacó un spot con todos los condimentos: "El que roba, garrote garrote garrote" pic.twitter.com/frItYkd2aP — El Destape (@eldestapeweb) 12 de julio de 2017

5) 2200 gendarmes no pudieron bajar a un alcoholizado de un árbol

El hombreh acía gestos contra los más de 2200 gendarmes que estaban en la zona y que no podían hacerlo bajar. Un vecino le ofreció 50 pesos para que baje, pero el hombre tomó el billete y volvió a subir.

Embed Inaudito: 2.200 efectivos no pueden bajar a un hombre de un árbol y hasta lo coimearon con $50 para que lo hiciera pic.twitter.com/dq7q5TtfP7 — El Destape (@eldestapeweb) 30 de junio de 2017

6) "¿Cómo vas a pasar las fiestas?"

En la previa de Navidad, TN armó un móvil en un shopping de Palermo para la previa del festejo. Mientras la notera interrogaba a la gente sobre cómo iban a pasar las fiestas, vivió un incómodo momento.

Embed El incómodo momento de una movilera de TN en la previa de navidad pic.twitter.com/JNkK1YzUNO — El Destape (@eldestapeweb) 25 de diciembre de 2017

7) La telekinesis de Massa

El líder del Frente Renovador miró fijamente una botella vacía que se cayó y generó una sonrisa del tigrense, mientras Graciela Camaño emitía un discurso.

Embed Después de la telequinesis de @SergioMassa, el cómico episodio con la botella de agua que hizo reír a los diputados. pic.twitter.com/GgdctJG5FT — El Destape (@eldestapeweb) 8 de noviembre de 2017

8) Colombi intentó atajar un penal y terminó en el suelo

El blooper lo protagonizó cuando un nene le tiró desde los doce pasos. El Gobernador de Corrientes no lo atajó, se fue para un costado y se dio la cabeza contra el piso.

Embed

9) un video hot se filtra en el programa político de Jorge Asís

El analista y Nancy Pazos venían hablando sobre la convertibilidad en la argentina cuando se disparó un tape del Bailando por un sueño, en medio de un baile con poca ropa de Cinthia Fernandez en ShowMatch.

Embed Por error, se filtró un video hot en el programa político de @AsisOberdan pic.twitter.com/Ls1t9hmwPn — El Destape (@eldestapeweb) 2 de septiembre de 2017

10) La delirante charla sobre próceres y orgías de Carrió con Viviana Canosa

La pregunta de Viviana Canosa sobre las estrategias para vender un candidato se conectó de manera inexplicable con su erótismo y cómo organizaba fiestas sexuales con múltiples personas.