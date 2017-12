El dirigente político Fernando Esteche, detenido desde el último viernes en el penal de Marcos Paz, por la causa del encubrimiento a Irán en el atetado de la AMIA, se sumó a la reproducción de cartas, como ya lo hicieron Julio De Vido y Luis D’Elía. El mensaje fue escrito el 9 de diciembre y fue difundido hoy en el blog Diario de los Presos Políticos.

Desde el penal, Esteche confeccionó una carta dirigida a sus estudiantes de la Universidad de La Plata, en donde llama a sus alumnos a “convertirse en batalladores de otro sentido común”.

Embed Carta a mis estudiantes, desde la cárcel de Marcos Paz https://t.co/wyD8floezi — Fernando Esteche (@estechefernando) 11 de diciembre de 2017

"Hoy les escribo desde esta celda del HPC de Marcos Paz, de 4x2, sórdida y árida. Quiero aportarles algo que de seguro ya abordaremos en clase, pero me interesa puntualizar", comienza la carta del profesor para los estudiantes.

"Aún en momentos de oscuridad, en tiempos de posverdad, su rol como estudiantes, como intelectuales, es fundamental. Deben, tienen que convertirse en batalladores de otro sentido común", alerta Esteche.

Asimismo, los aconseja sobre la realidad actual: "No demos nada por sobreentendido ni pensemos que no vale la pena dar el debate en tal lugar o a tal persona. Hay que batallar! Hay que decir a viva voz lo que está pasando; hay que pedir explicaciones y no conformarse".

Embed

Embed

Embed

Embed

Para Esteche, la situación en la que se encuentra "se trata de una revancha" a través de la cual "se trata de infundir miedo". "La única lucha que se pierde es la que se abandona. No decretemos la derrota! En cuanto a lo que dije: solo la verdad nos hará libres", concluye.