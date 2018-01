Feinmann hizo una encuesta sobre el aborto y todo le salió mal

El conductor de radio y televisión Eduardo Feinmann hizo una encuesta sobre el aborto, pero todo salió al revés de lo que esperaba.

El 78 por ciento de los usuarios de Twitter que votaron dijeron que estaban "a favor del aborto legal, seguro y gratuito".

Un 16 por ciento afirmó que estaba en contra, mientras que un 6 por ciento optó por afirmar que "no sabe".

Embed El resultado de la encuesta de @edufeiok acerca del aborto pic.twitter.com/YXm7uhY6ia — El Destape (@eldestapeweb) 13 de enero de 2018

Cuando se entero de que el resultado fue negativo, Feinmann descargó su furia en Twitter contra los usuarios que se burlaron por haber hecho la encuenta. Uno de ellos fue el legislador porteño del Frente Izquierda Gabriel Solano, quien lo acusó de perder por goleada.

"Yo no pierdo. Yo no hago una encuesta para ganar o perder @Solanopo. La sociedad ha perdido los valores. ASCO me dan dirigentes políticos como ud que no están a favor de la vida", respondió Feinmann.

