Silvina Krawczyk, hermana de Eliana, triuplante del ARA San Juan: "Marcos Peña firmó la garantía. Por eso no quiero politizar, hice un tuit del Presidente y me mataron. Necesito llorar a mi hermana en paz".



¿Se entiende para qué sirve el troll center, no? pic.twitter.com/HgE44DIApM