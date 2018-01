La conductora Ernestina Pais apuntó contra el presidente Mauricio Macri y su operador judicial y amigo Daniel Angelici por el ajuste a los jubilados que significa la Reforma Previsional.

LEÉ MÁS: Menéndez: "Veo posible una reunión entre Cristina Kirchner y Sergio Massa"

"Antes de tocar el dinero de los jubilados, ¿no está bien que (Daniel) Angelici, que tiene un bingo, pague por ese bingo que tiene?", opinó la ahora actriz en una entrevista a El Cronista.

Y enfatizó: "Antes de pensar en tocar el dinero de los jubilados, hay que pensar en cuánta gente con muchísimo dinero no paga lo que tiene que pagar".

Asimismo, Pais evaluó al Gobierno y, si bien se definió como "una persona tan independiente", lanzó fuertes críticas. "No me gusta la militarización de las calles, no me gusta sentirme insegura desde el lado del Estado, que no cuiden mis derechos", sostuvo.