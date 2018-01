Etchevere reveló que Laura Alonso le aprobó el cobro del bono de la Sociedad Rural

El ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere reveló que el bono de 500 mil pesos que cobró de la Sociedad Rural, lo hizo con la aprobación de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso, a quién le consultó si era correcto hacerlo.

"Antes de aceptarlo, me comuniqué con la Oficina Anticorrupción y pregunté si era correcto. Me dijeron que no había inconveniente por eso la acepté", expresó el ex presidente de la Sociedad Rural en diálogo con radio La Red.

"Estoy a derecho con respecto a las recomendaciones que son muy necesarias y buenas por parte de la Oficina Anticorrupción", manifestó, al tiempo que remarcó: "Que se investigue y transparente lo tomo como una mejora del nivel de la función pública".

En relación a su cambio de funciones Etchevehere contó que "se cobra menos en la función pública que en el sector privado" y destacó que "es importante que todos hagamos un paso por la función pública para prestarle un servicio al país".