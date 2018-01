Hace solo 3 meses, el presidente de los EE.UU. Donald Trump pidió a varios presidentes latinoamericanos que se sumen a una coalición para declararle la guerra a Venezuela y así derrocar al presidente Nicolás Maduro. En representación de Argentina estaba su vice, Gabriela Michetti, y el pensamiento de los jefes de Estado de la región fue unánime: "Este tipo está loco".

Así lo reveló el sitio Político, quien escribió una extensa nota mostrando el accionar de Trump, quien recientemente advirtió a su par norcoreano de tener "un botón nuclear más grande" que el suyo. El sitio repasó, en base a fuentes del gobierno de los EE.UU., la reunión que Trump mantuvo en el marco de la última Asamblea General de la ONU, a la cual fue Michetti ya que Macri se quedó en el país abocado a la campaña por las elecciones legislativas.

En ese encuentro, Trump se sentó a la mesa junto a los presidentes de Brasil, Michel Temer, Colombia, Juan Manuel Santos, Panamá, Juan Carlos Varela, y Michetti por la Argentina. Al magnate lo acompañaban su vicepresidente, Mike Pence, y el secretario de Estado, Rex Tillerson.

"Rex me contó que que ustedes no quieren que use la opción militar en Venezuela", comentó Trump a los presentes. "¿Es así?", insistió.

Según relató el sitio, los jefes de Estado se sorprendieron por el hecho de plantear la vía militar contra el país bolivariano. El comentario posterior fue unánime, según un funcionario norteamericano: "La frase que todos usaron fue: este tipo está loco".