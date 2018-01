Espert y Barrionuevo se cruzaron en el piso de TN

El sindicalista Luis Barrionuevo y el economista José Luis Espert se tiraron flores durante una entrevista en TN.

"Lo escuche quejoso que los programas de televisión me inviten y que no lo haga la jefatura de Gabinete", comenzó su intervención el economista y detalló por qué no incursiona en política.

"No tengo ningún interés por la política pero, si de que Argentina haga algún día las cosas que hacen los países que le va bien, muy probablemente esté haciendo algo", explicó Espert.

"Los programas me invitan y si me gustan, voy a los programas. Los seres humanos que tenemos honor no andamos golpeando las puertas de los gobiernos para que nos den un puestito. Se sabe lo que pienso, he escrito un libro sobre las cosas que pienso que hay que hacer en la Argentina. Si el Gobierno de Macri o el que viene está interesado en lo que pienso, me llamará. Mientras tanto tómese un tecito que lo calme, si aparezco demasiado por la tele", explicó.

"Yo te respeto todas las opiniones, es tu criterio", lo agasajó el sindicalista.

Posteriormente, Barrionuevo le tiró flores al economista de derecha y desligó a su sindicato de ser contrario a los intereses del Gobierno.

"Nosotros estamos para construir, no destruir. A las pruebas me remito. Nuestra organización sindical no se lleva por delante a ninguno de la actividad privada, al contrario", aseguró.

"Hay que mirar más el Estado y la decadencia en la que lo han dejado los distintos gobiernos. En algunas cosas puedo coincidir y en otras seguramente no coincidirá pero esta es la democracia y hay que valorarla", finalizó.