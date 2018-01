Esmeralda Mitre, hija de Bartolomé Mitre, dueño del diario La Nación, rompió el silencio sobre la causa Papel Prensa, se quebró al recordar lo vivido durante todos estos años y defendió el rol de su padre.

Mitre fue como invitada al programa Debo Decir, conducido por Luis Novaresio, y relató cómo fue su infancia dentro de la empresa. "Yo me crié en Papel Prensa y lo digo a toda honra. Sé lo que es Papel Prensa, a mi nadie me va a contar cómo se hizo. Lo digo con todo coraje".

En ese sentido, la hija del director de La Nación definió a la empresa de celulosa que era "un lugar maravilloso", que ella sabe "todo el dinero que costó comprar eso" y que "tuvieron que lidiar con los militares para que no tuvieran todo el poder". Ahí mismo marcó una distinción con el kirchnerismo.

La hija de uno de los apropiadores de Papel Prensa rompió en llanto al recordar todo lo que se decía de su padre: "Todos estos años lo trataron de torturador, de asesino. Graiver estaba fundido y tenía que vender".

"El año pasado cuando declararon no culpable (sic) a mi padre y Magnetto, iba caminando por la calle, un gran amigo mío me manda al Whatsapp y se me aflojaron las piernas. Me di cuenta que fui muy injusto, nunca me había dado cuenta", concluyó.