ESCÁNDALO: Miguel Del Sel se cruzó al aire con la periodista que lo denunció por abuso

La periodista que denunció que fue acosada por Miguel Del Sel se cruzó al aire con el ex funcionario de Mauricio Macri.

El hecho sucedió en la Radio Pulxo 95.1 y se generó un cruce fuerte entre Silvia Perez Ruiz y el ex embajador de Macri en Panamá.

Sucede luego de la denuncia de la periodista cordobesa hacia el integrante de Midachi, ambos se encontraron en el aire del programa "Encendidos".

“Mucha gente sabe que me niego a entrevistarlo. Es una persona que no respeta a las mujeres porque es de otra época, en la que la mujer era un objeto. Fui a hacerle la nota a Santa Fe y en el camarín me roza el culo. Dudé si había sido impresión mía, pero luego me mira las tetas y el culo y me dice: ‘Ah, de atrás no estás nada mal tampoco’”, había dicho la periodista. Denuncia que luego Del Sel negó.

"Jamás te falté el respeto", le dijo al aire Del Sel. "Cuando leí 'me manoseó' me quiero matar", siguió.

Ella le respondió: "Si volvés a la política o a los medios debés tratar este tema bien". El le dijo: "No hubo roce ni nada", le dijo Del Sel.