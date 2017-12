El editor de Revista Fortuna Ceferino Reato acusó de mentir a la diputada radical de Cambiemos Karina Banfi, quien había asegurado que con la nueva fórmula los jubilados "no van a perder plata".

"Los diarios más afines al gobierno afirman que con el recorte este se ahorrarán 100.000 millones de pesos. El problema es que se recortan con la reforma previsional y sale de los jubilados. Sale de lo que no le van a pagar a los jubilados", arremetió Reato.

"Con lo que publica el diario Clarín, al que no pueden acusar de ser antimacrista, se muestra que lo que dicen ustedes es una vil mentira", aseguró Reato, quien acusó a la diputada macrista de "hablar de una realidad que no existe".

Minutos antes, la diputada Banfi había afirmado: "Es fundamental transmitir a todos los jubilados es que no vamos a hacer nada que los afecte. No lo hicimos desde el inicio y no lo vamos a hacer ahora".