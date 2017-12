Por la noche de ayer, un violento operativo de la Policía Federal que comanda Patricia Bullrich se metió a universidad nacional ilegalmente.

Por el hecho se detuvo a tres personas. Sucedió en Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, en Río Negro.

Embed Urgente - Muy Grave: hace instantes la Policía Federal irrumpió de manera violenta al predio de la Universidad Nacional del Comahue y mantiene privados de su libertad a los estudiantes de las Residencias. Yo estoy en el lugar y desde la CTA demandamos urgentes exolicaciones! pic.twitter.com/JDinpo0yRd — Rodolfo Aguiar (@aguiar_rodolfo) 10 de diciembre de 2017

En un comunicado de MILES Fadecs Fadel -Conducción Centro de Estudiantes- se describió el hecho:

El día 9 de diciembre de 2017 a las 20:30 ingresó la Policía Federal a las Residencias Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue.- Ingresaron con orden de allanamiento firmada por el secretario del juez federal Greca y no por el juez a cargo, como lo exige la ley.- No golpearon la puerta ni esperaron a que alguien atendiera. Ingresaron violentamente rompiendo puertas y cerraduras. Esposaron, tiraron al piso y se burlaron de los y las compañeras de las residencias. Una de ellas se encontraba en el baño duchándose y la policía ingresó de forma violenta y revisó la residencia sin permitirle vestirse.- Mantuvieron en todo momento a los y las estudiantes incomunicadas- No dejaron entrar a las abogadas, violando el derecho constitucional de defensa.- No pidieron autorización a la universidad, violando la autonomía universitaria. - El procedimiento fue durante la noche. Ese tipo de procedimientos son excepcionales, para casos de urgencia o cuando se encuentran cometiendo el delito en el momento. - No solo revisaron sino que rompieron elementos personales de los y las residentes.Como comunidad estudiantil denunciamos la violación al debido proceso y a las garantías constitucionales que tiene toda persona. Nos declaramos en alerta por el avasallamiento violento de la autonomía universitaria por parte de la Policía Federal, enmarcándolo en un contexto nacional y regional de represión y amedrentamiento hacia la juventud y los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, responsabilizamos a las autoridades universitarias por no responder de forma inmediata y eficaz.

Seguiremos organizándonos frente al accionar ilegal y represivo de las fuerzas de seguridad. Llamamos a organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos y a toda la comunidad a replicar el repudio. ¡Fuera la policía de las Universidades Nacionales!

Según informó la prensa rionegrina, personal el allanamiento se hizo por drogas. Y en el operativo, llevado a cabo por pedido de la justicia Federal, se supo que se allanaron tres domicilios en los que se encontraron varias plantas de marihuana y elementos para su consumo. Por ese motivo se identificó a tres personas del predio universitario.