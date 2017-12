En un móvil de C5N, un jubilado explotó contra Macri y la reforma previsional

Un jubilado era entrevistado por un móvil de C5N por ser vecino de un hombre que asesinó a su hijastra, baleó a su esposa y luego se suicidio, pero el abuelo decidió cambiar el eje de la nota y aprovechó la cámara para repudiar la reforma jubilatoria de Mauricio Macri.

"Sinceramente, acá no tenemos Gobierno. El Gobierno no existe. El Gobierno existe para los políticos y para los ricos", lanzó el abuelo en una secuencia que sorprendió tanto a la movilera como al conductor Claudio Rígoli.

Y continuó: "Yo laburé 45 años. Veinticinco años en dos lados. Después me dediqué a lo mío que me rendía más. Me dan la mínima, autónomo. No puedo hacer jucio ni nada. Si yo no tengo $3, no me puedo quejar gracias a dios".

Asimismo, el jubilado arremetió: “Pero voy a esto: acá hablan de Cristina, pero a mí me dejaba vivir. Robaron, no robaron, pero a mí me dejaba vivir".

Y terminó por destrozar al gobierno nacional: "Éste (por Macri) es un malandra, yo lo conozco de cuando era presidente de Boca. No, no, yo te hablo franco (dijo mirando al costado de la cámara, aparentemente ante cuestionamientos del productor del móvil)".

"A él lo único que le interesa son los ricachos, los que están al lado de él", remató ante la mirada atónita de la encargada del móvil y el silencio de Rígoli.