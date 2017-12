Tras el tenso clima en el marco de la aprobación de la reforma previsional, el periodista Luis Majul mantuvo un acalorado debate con el diputado nacional de Cambiemos Eduardo Amadeo. Mientras hablaban sobre la comunicación acerca del proyecto, un comentario del diputado enfureció al periodista.

"Yo creo que el Gobierno cometió graves errores. Nadie explicó los argumentos de esta reforma", comenzó a expresar el periodista. Ante los dichos de Majul, Amadeo replicó: "Usted los explicó muy bien en el diario". Fue ese el comentario que enojó al conductor de La Cornisa.

"Nadie en el Gobierno explicó el proyecto, intentaron aprobar entre gallos y medianoche. ¿Por qué no lo explican? Evidentemente hubo una quita al poder adquisitivo y los ingresos reales de los jubilados", expresó el periodista.

Embed

Ante los comentarios de Majul, el diputado lanzó una insólita justificación: "Su artículo de La Nación es terriblemente denso, pero muestra la densidad del problema". Fue ahí cuando Majul fustigó al dirigente de Cambiemos: "Eso muestra la ingenuidad y soberbia del Gobierno, no tengo que salir a explicarlo, sino ustedes. El quite a los jubilados existe".

"Yo no tengo que salir a explicarlo, sino ustedes"

En un duro ida y vuelta, Majul refutó todos los argumentos de Amadeo, y cuestionó fuertemente que el gobierno no comunicara los problemas alrededor del sistema previsional. "No dijeron nada porque algún consultor de marketing les dijo que no den malas noticias. Me desayuné hace unos días que el sistema previsional estaba por explotar y que iba a explotar la economía, no supieron explicarlo".

Acorralado por Majul, Amadeo confesó que no fueron claros sobre el tema: "Que no lo hayamos explicado no significa que no tengamos que enfrentarlo". Asimismo, el dirigente apuntó contra los diputados del FPV y justificó el accionar de la Gendarmería y dijo que "protegió a todos los ciudadanos".