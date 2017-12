La senadora nacional Cristina Kirchner debuta como integrante de la Cámara Alta tras 10 años y allí dedicó un duro discurso contra el juez Claudio Bonadio, quien pidió su desafuero y detención en el marco de la denuncia de Nisman.

La ex Presidenta arribó al Senado pasadas las 10 de la mañana al recinto, y allí pidió una cuestión de privilegio a la vicepresidenta Gabriela Michetti para referirse al pedido del magistrado Claudio Bonadio: "He escuchado senadores del oficialismo que hay que constituir la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el desafuero. Para eso no hace falta constituir ninguna comisión", retrucó.

Y agregó: "La reforma de la ley de desafuero del 2000 es una ley que establece un procedimiento reglamentario, no necesariamente se debe llevar a cabo. Esta cámara puede tratar el desafuero", recalcó.

Sobre las presiones a algunos diputados de la oposición para votar la reforma previsional, Cristina lo calificó de algo "mafioso, inédito".

La ex mandataria fustigó al Gobierno por elegir qué tipo de oposición pretende y se cruzó con la actual vice: "Al oficialismo no le gusta el tipo de oposición que nosotros hacemos. A mí no me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar".