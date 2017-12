En medio del tenso debate por la aprobación de la reforma previsional que se está llevando acabo en la Cámara de Diputados, la diputada de Cambiemos Elisa Carrió emitió una polémica declaración tras la jura de un diputado por Santa Cruz.

Juan Benedicto Vázquez estaba jurando en la Cámara Baja y lanzó un encendido discurso: "Por mi provincia de Santa Cruz, por los 1400 peones rurales fusilados en la década del 21 y por los jubilados, sí juro".

Ante los dichos del diputado, de forma automática Carrió salió a burlarlo y lanzó una desafortunada frase. "Señor presidente una preguntita. ¿En los juramentos se puede jurar por los ex maridos también? ¿está en el reglamento también?", cuestionó la referente del Gobierno.

Tras los dichos de Carrió, el diputado Andrés "Cuervo" Larroque pidió una cuestión de privilegio por su comentario. "Me parece bastante sensible la situación como para hacer chistes, me siento agraviado como legislador. Están reprimiendo afuera y se dan el lujo de hacer chistes", concluyó Larroque.