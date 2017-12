En 2015, la designación de Delfina Rossien el Banco Nación había generado una ola de críticas. En ese entonces Santiago Cosimano, militante macrista y actual vocero de Jorge Triaca, había difundido un video en las redes en repudio a esa medida.

"Te pido que no aceptes ese cargo", expresaba Cosimano. En su mensaje, el hoy Director de Comunicación del ministerio de Trabajo le pedía a la hija del entonces ministro de Defensa que no aceptara el cargo porque, aseguraba, su designación no era por mérito sino por acomodo.

En su pirulo, Página 12 recuerda este hecho. Lo irónico es que Cosimano trabaja en el ministerio liderado por Jorge Triaca, cuya hermana, la contadora pública Mariana Triaca, fue designada por el macrismo como directora del Nación. En aquel entonces, Cosimano utilizaba su cuenta de Twitter para mandar duros mensajes contra Delfina.

Embed Por favor dejen de molestar a mi amiga personal @rossi_delfina Quien no hace una maestría en 6 meses? — Santiago F. Cosimano (@cosimanos) 20 de agosto de 2015

En diálogo con BigBang, Delfina Rossi aseguró que “más allá de los apellidos se deben debatir las ideas” y expresó que la designación de Mariana Triaca “es una decisión política”. La hija de Agustín Rossi pidió discutir “no sólo el conocimiento, sino también cuál es la visión de Estado” de los funcionarios públicos.