El periodista Marcelo Bonelli analizó los dichos de ex figuras del Gobierno como Alfonso Prat Gay y Carlos Melconian sobre la política económica que lleva a cabo Mauricio Macri.

"No creo que se hayan puesto de acuerdo porque se gozaban", comenzó el columnista del Grupo Clarínen una charla con Roberto García. "Creo que los dos cumplieron un pacto de no salir antes de la elección y ahora se sienten liberados para criticar cosas que ya expresaban dentro del gobierno", ahondó.

Meses atrás, el ex director del Banco Nación fue categórico: "¡Cuidado! Se puede ir todo a la mierda".

"Que Prat Gay criticara esta dicotomía entre una política fiscal expansiva y una contractiva se lo planteo a Macriy es uno de los motivos por los que se fue", analizó.

¿No están oliendo algo que nosotros de pronto intuimos o pensamos?, le consultó el conductor. "Yo creo que sí, por eso quieren dejar asentado su pensamiento. Está claro que hay incoherencias en la política económica", finalizó Bonelli.

Cabe destacar que días atrás, el ex presidente del Banco Nación reforzó sus críticas al modelo de administración de Cambiemos al afirmar que "hasta ahora el gradualismo fiscal fue inacción" y que se perdieron "dos años".

Por su parte, el ex ministro de economía aseguró tres días atrás a La Nación que le "preocupa el desequilibrio muy visible que hay entre el gradualismo fiscal y la ansiedad monetaria" y remarcó que no es bueno: "No podés tener una pata más larga que la otra".