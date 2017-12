Sergio Palazzo habló de la contundente marcha de los trabajadores y denunció: "Es un gobierno impone por la fuerza, el chantaje y el miedo".

Palazzo, Secretario General Asociación Bancaria, es uno de los sindicalistas que más se opone al modelo de Mauricio Macri.

En diálogo con "El fin de la metáfora" (sábados y domingos de 10 a 13 por Radio 10 AM 710 conducido por Iván Schargrodsky), expresó: "No solo es un gobierno que no escucha sino que impone por la fuerza, por el chantaje y con el miedo".

Además, el gremialista afirmó: "Lamento que no sepan interpretar que la marcha fue en contra de la reforma laboral. Sabemos que el gobierno iba a ir por todo".

Y le pegó al Jefe de Gabinete: "Me parece despreciable que Marcos Peña haya dicho que la marcha fue 'kirchnerista'. Transmitir que todos los dirigentes que protestan son kirchneristas, desmerece la situación de muchos argentinos".

Sobre el paquete de reformas del Gobierno, dijo: "Esta ley le va a quitar un plato de comida en sus casas, fundamentalmente a los más desprotegidos. Es una subestimación intelectual a todos aquellos que tienen un pensamiento distinto al de este gobierno. Creo que tendrían que ser más inteligentes, abrir los ojos y darse cuenta que están cometiendo errores. Ojalá se den cuenta a tiempo y no sea demasiado tarde".