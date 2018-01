El ex conductor de TN Juan Manuel 'Rifle' Varela habló sobre su futuro laboral tras la salida de la señal de noticias y dejó algunas definiciones contundentes sobre su estancia en el canal, al tiempo que lanzó un tiro por elevación a Alfredo y Diego Leuco.

El periodista especializado en deportes brindó una extensa entrevista a Infobae, en la que habló sobre las ofertas laborales que recibe y sus posibles desafíos mediáticos para 2018, pero entremedio de sus respuestas se colaron algunas frases duras contra el medio del Grupo Clarín.

Sobre su decisión de dejar el canal tras 16 años, Varela afirmó: "Fue mucho más acertada de lo que imaginaba en ese momento. Me sentía en una cárcel. Tal vez es una frase dura, pero no es mala: tenía algunas necesidades que en el canal no las podía hacer.

Si bien aclaró que la relación terminó en buenos términos y quizas, en un futuro lejano, pueda retornar a la emisora, el 'Rifle' apuntó que, si no consigue trabajo, antes de volver a TN en un lapso corto prefiere "no trabajar".

Asimismo, el ex TN Deportivo habló de la difícil situación que atraviesan hoy los trabajadores de los medios de comunicación y que él vive de cerca en Radio Rivadavia. En ese contexto, lanzó un tiro por elevación a sus ex compañeros de canal Alfredo y Diego Leuco al referirse a la polémica idea del periodista cordobés de que los periodistas deben conocer quiénes son sus empleadores.

"De toda la gente en el medio, muy poca puede elegir dónde trabajar. Tienen que laburar porque tienen que comer, tienen familias que mantener, tienen chicos que mandar al colegio. Juzgar a empleados por sus empleadores me parece injusto", consideró.

Y concluyó: "A mí me duele ver tipos a los que no les hicieron los aportes, gente que tiene que seguir laburando para defender su puesto de trabajo pero no cobran".