El rap de Daniel Devita con el resumen de noticias de la semana

El rapero Daniel Devita hizo su clásico resumen de la semana para El Destape y la reforma previsional y el la represión de las fuerzas de seguridad a manifestantes y diputados opositores fueron, sin duda, los temas más destacados.

LA LETRA COMPLETA

Reforma Previsional, Cambiemos apurado,el OK en el Senado llevó a los jubiladosa luchar por sus derechos ante un hecho descaradoy coparon la Comisión, quilombo en Diputados.

Amadeo, cara de piedra y corazón de roca,desprecio a los mayores, trifulca que se provoca,y saltó de la mesa Agustín Rossiatajando personas como el arquero de Boca.

Gritó un asesor en el medio del desbordeuna calculadora que le acerquen a Dujovneporque no te devuelve una sola redonday no supo responder a la pregunta de Donda.

De dónde sale esta gente idónea para el caso,habló un sindicalista y les tiró flor de Palazzo.

Tailhade y Moreau le recordaron a Massotque en Ezeiza y Marcos Paz, además de presos políticos, hay gente que él conoce.Que se guarde las chicanas, su familia y sus amigos son del "Club de las Picanas".

Qué macana Massot, cana para el represor,esta reforma es una mierd* aunque lo niegue Carrió.Hoy el pasado volvió y cómo lo lamento,son los mismos que ya le sacaron el 13%,

Como no es suficiente con las cosas que registranla represión es arte para Pato, la ministra.No importa el cargo, si es la Alianza o es Cambiemos,está especializada en castigar a los abuelos.

Palos para el pueblo, paliza a Diputados,porque esta Democracia es sólo para los Mercados.

Las Plazas llenas, que no reine el alambre,no hay Patria de verdad si nuestros viejos tienen hambre,si nuestros niños van cayendo en la deshonra,los discapacitados tienen que pedir limosna.

Que el Pueblo no permita, que el Pueblo no se olvide,que los medios no te oculten que sos vos el que decide.Se llevaron los remedios, cuidemos su comida,todos crecemos y nos va a tocar un día.

De la asfixia informativa tenemos Vía de Escape,a los viejos y las viejas se los banca en El Destape.