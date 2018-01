El empresario de la carne Alberto Samid criticó duramente al Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que "el próximo Presidente será peronista". El llamado "Rey de la Carne" expresó: "Hay un 60% que está en contra del gobierno y creo que se van a unir. Tienen que armar una coalición. No tengo duda que el próximo presidente es peronista".

Y agregó sobre el tema: "A una coalición se la gana con otra coalición. Este gobierno ya no tiene al 51% en su favor".

Además, habló sobre la ex presidenta Cristina Kirchner y su rol en la política: "Cristina no va ser presidenta. Ella va a trabajar para que el presidente sea otro, porque con Cristina no ganamos, pero sin Cristina tampoco".

Por otra parte, en diálogo con Radio Con Vos, estalló contra el macrismo: "Lo malo de este gobierno es que no defiende lo nuestro. Yo soy nacionalista y este gobierno no defiende nada. Me da la impresión que estamos bailando en la cubierta del Titanic con tanta deuda".

Luego matizó: "Veo cosas buenas y malas en este gobierno. Las buenas son que las obras que se comienzan se terminan y están haciendo obras por todos lados".

Sobre su rubro, Samid dijo: "Hace mas de un año y medio que no aumenta la carne. Hubo un incremento importante en la producción de carne y a consecuencia de eso hubo incremento en la exportación".