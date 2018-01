Diversos usuarios de las redes sociales difundieron una vieja entrevista de Carlos Tévez con Alejandro Fantino, donde cuestiona las acciones que realizó para regresar a Boca en este mercado de pases.

El recuerdo de aquella entrevista radial dejó al descubierto las contradicciones del 'Apache', quien antes de emigrar al fútbol chino había asegurado: “Yo no me puedo ir porque Boca no juega la Libertadores, ganar 40 palos (millones de dólares) y volver cuando ya esté clasificado".

Embed

"El hincha de Boca no es así", remató su opinión el futbolista en aquella charla con Fantino en 2016. Un año más tarde, 'Carlitos' optó por no el "haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago" y volvió al 'Xeneize' en un momento de esplendor del equipo.

Pese a la difusión del audio, como es habitual, los hinchas de Boca salieron a apoyar a su ídolo, que comenzará su tercer ciclo en el club.