El perfil del profesor UBA denunciado por la violación de siete alumnas

Siete ex alumnas denunciaron al profesor Leonardo Bugliani por haberlas manipulado para formar parte de orgías y de ser violadas. El dramaturgo y escritor coordinaba un espacio de teatro en la Facultad de Ciencias Económicas.

Bugliani tiene 46 años y se lo reconoce por su trabajo como escritor y dramaturgo. En las imágenes que comparte en sus redes se muestra con personalidades de la política como Federico Pinedo, Julio Bárbaro y alguien de las fuerzas de seguridad. En uno de los perfiles se presenta como Director del Laboratorio Cultural en FCE -Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

Según reveló BigBangNews.com, el profesor tenía tres perfiles en Facebook y luego de las denuncias eliminó uno. En su segundo, perfil repasa sus tiempos como director de Cultura de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Mientras que en el primero, su perfil parece estar abocado a su vida privada.

A pesar de que Bugliani se atribuye haber fundado el Centro Cultural Sábato donde se daba el Laboratorio Cultual, el director del lugar Diego negó a Página12 que el dramaturgo sea fundador del espacio. También negó que dirija el Laboratorio Cultural, que además, dijo, ya no existe.

“Cuando llegué a la gestión, hace dos años, él ya estaba acá. El no daba talleres, conformaba un elenco para una obra de teatro”, señaló y sumó que el año pasado una madre de una alumna denunció hechos de acoso y abuso por parte del docente. La Facultad decidió despedirlo. No se inició un sumario o investigación interna. Según explicó la autoridad, tenía un contrato de locación de servicios y no correspondía.

Además, Berardi asumió que hablaron y notó que al momento de responder, el docente titubeó y sus explicaciones no eran claras. Ahora son siete las mujeres que lo acusan y podrían ser más.

En su descargo, una de las denunciantes que decidió contar la pesadilla que sufrió en manos de Bugliani y explicó que el denunciado profesor utilizaba un discurso de “liberación espiritual” para abusar psicológica y sexualmente a las estudiantes de su taller de teatro en la UBA.

“Tres años atrás esto me habría parecido un delirio. Dos años atrás ya estaba demasiado atrapada para ver la red. La voz de mi deseo y mi voluntad estaba silenciada adentro mío, él había tomado todo mi cerebro”, describió la víctima en un extenso descargo en su cuenta de Facebook.

Y agregó: “Un año y medio atrás me escapé como acto de supervivencia, porque mis ganas de vivir y ser feliz fueron más fuertes que toda la caca que esa persona había metido en mi cabeza y marcado en mi cuerpo. Me reencontré con mis compañeras y empezamos a empoderarnos juntas. 6 meses atrás hicimos la denuncia en la UFEM (fiscalía especializada en violencia de género)”.

A Bugliani le allanaron la casa y establecieron una orden de restricción con las siete mujeres que decidieron denunciarlo, mientras que la causa aún se mantiene en proceso de investigación