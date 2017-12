Hebe de Bonafini le realizará un fuerte pedido al Papa para las marchas contra el ajuste que lleva adelante el Gobierno de Mauricio Macri.

Así lo reveló la titular de Madres de Plaza de Mayo, que realizaron la última marcha del año alrededor de la histórica Pirámide de Mayo.

Hebe contó: “Desde esta Plaza, quiero hacerle un pedido al Vaticano: le voy a pedir al Papa que autorice que una vez por mes no se use para rezar, sino para protestar. Hasta el año que viene”.

En medio de su discurso, la presidenta de la Asociación afirmó: “Les pido que tengan paciencia porque el gas pimienta me hizo horrible”, comenzó con la voz disminuida.

"Le voy a pedir al Papa que autorice que una vez por mes no se use para rezar, sino para protestar".

Luego, decidió trazar un paralelismo con un breve corto que vio en la televisión: “Vi un cortito (sic) de una ardilla, la más chiquita del bosque, que había tenido 6 hijitos y estaba rodeada de cuervos. Me identifiqué enseguida con la ardilla y la empecé a mirar con más atención. Construyó otro nido a escondidas de los cuervos y fue llevando los hijos de uno, con los cuervos merodeando alrededor. ¿Dónde estudió la ardilla el amor a la vida? ¿En qué libro vio? ¿En qué espejo? Cada vez me identificaba más con el amor a los hijos, el amor sin medida”.

Continuó: “En los últimos meses me sentí como la ardilla, tratando de cuidar y esconder los pichones para que los cuervos no se los lleven. ¿Qué es la construcción que hemos hecho las Madres? La ardilla tenía un nido e hizo otro. Las Madres sin darnos cuenta hicimos el pañuelo, que si ustedes lo miran bien es como un gran nido. En ese pañuelo primero estuvieron cobijados los hijos, como los hijitos de la ardilla. Y después empezamos a crear, como la ardilla, y en eso me di cuenta que había una diferencia: la ardilla estaba sola y yo no. Pero teníamos las dos el mismo amor a los hijos, la misma entrega, la misma desesperación”.

“De repente, se le cae un pichón y ella lo salva. Yo sentí que las Madres, en ese gran pañuelo que es el nido, fueron entrando todos: Prensa Madres, Audiovisuales, el ECuNHi, la universidad nueva que estamos armando, el equipo de profesionales, los compañeros de la Plaza. Todos caben en ese pañuelo. Pero también los pibes: los que no comen. También en ese nido blanco han entrado este año los trabajadores de Madres y los sindicatos que nos han dado una mano impresionante para esquivar a los cuervos”.

“Todos estamos adentro del gran nido que es el pañuelo blanco de las Madres, que va a seguir protegiendo a la gente más humilde, a los pibes chorros, que roban porque no tienen otra salida, a los que están presos, que cuando caen presos los vamos a buscar. La última vez, que fui a Gendarmería, me preguntaron a quién venía a buscar y les dije que yo no tenía clientes, vengo a buscar compañeros que están presos: los vengo a buscar a todos”. “Es un nido enorme cada vez más grande que hemos armado las Madres. Me sentí así: acosada por los cuervos y defendida por ustedes”, concluyó emocionada y entre aplausos, según consignó la web de Madres que estuvo presente en el acto.