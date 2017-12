El mensaje con el que Alonso presiona a un juez para que indague a Cristina

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, lanzó un polémico tuit esta mañana, en el marco de la jura de la candidata electa de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner.

El organismo es querellante en causas donde se investiga la conformación de una asociación con el fin de direccionar obra pública en beneficio de Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero.

Así, Alonso presionó al juez del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº7, Sebastián Casanello.

LEÉ MÁS: La promesa de Macri a Laura Alonso que genera miedo en los empresarios

"Buen día para todos! Me pregunto si será hoy el día en que el juez Casanello cite a indagatoria a CFK en la causa de lavado de Báez. Lo piden el fiscal, la UIF, la OA y la Cámara Federal!", disparó la titular de un organismo autárquico encargado de controlar al Ejecutivo nacional pero que en las denuncias por lavado de dinero y cuentas off shore, miró para otro lado.

Embed Buen día para todos! Me pregunto si será hoy el día en que el juez Casanello cite a indagatoria a CFK en la causa de lavado de Báez. Lo piden el fiscal, la UIF, la OA y la Cámara Federal! — Laura Alonso (@lauritalonso) 29 de noviembre de 2017

El mensaje publicado en su cuenta de Twitter fue con la clara intención de presionar al juez a cargo de la causa. A la titular de la oficina Anticorrupción no le cayó bien que la ex mandataria jure como senadora, pero todavía le siguen pareciendo legales las sociedades off shore en las cuales está involucrado el presidente Mauricio Macri.