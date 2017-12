El mensaje de Cristina Kirchner al bloque de Pichetto sobre el pedido de su desafuero

En el marco de la conferencia de prensa en la Cámara de Diputado, la senadora nacional por Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina Kirchner, le habló de forma directa a los legisladores de las demás fuerzas de la oposición, sobre todo al peronismo no kirchnerista, para cuando toque votar su desafuero.

De forma contundente, la ex mandataria solicitó "A todos los compañeros y compañeras que integran el peronismo y a los que no forman parte de él pero creen que la variable de ajuste no pueden ser los trabajadores ni los jubilados que se pronuncien más que defendiendo a una senadores se pronuncien defendiendo la necesidad de custodiar los derechos de los trabajadores, de los jubilados y de las mayorías".

Asimismo, al inicio Cristina agradeció la solidaridad de los demás espacios opositores como de la Izquierda y de dirigentes del peronismo que se pronunciaron en contra del pedido del juez federal Claudio Bonadio de que fuera desaforada y detenida.