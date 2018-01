El Instituto de la Mujer citará a Cacho Castaña por sus dichos sobre la violación

Ayer, Cacho Castaña brindó un móvil al programa Involucrados, de Mariano Iudica, y lanzó una frase desafortunada y machista: "Si la violación es inevitable, relájate y goza". Ante sus polémicas declaraciones, el Instituto de la Mujer citó al cantante.

El organismo dirigido por Fabiana Túñez citará a Castaña para hablar sobre la gravedad de sus dichos, y el impacto que puede generar en el público, teniendo en cuenta que la palabra de alguien tan conocido tiene un peso importante.

"El índice de abusos de niñas adolescentes es muy grande en nuestro país como para dejarlo pasar. Nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley 26.485 y también poner a disposición la línea directa 144 y ayudar a través de charlas y capacitaciones", manifestó Túñez en diálogo con el programa Moskita Muerta.

Tras sus dichos, Castaña difundió un video pidiendo disculpas por sus palabras. "Dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido, cuando yo tenía 15 años, hace ya de esto 60 años. Hoy en día no es divertido y se me escapó, tiré el refrán como lo aprendí yo. Le quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, no es mi intención", expresó.