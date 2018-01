El inesperado origen de la frase que usó Cacho Castaña sobre la violación

La película "Un lugar en el mundo" estuvo nominado al Oscar en los ’90 y fue protagonizada por Federico Luppi y Cecilia Roth. 26 años después, el film vuelve a estar en boga pero no por su trama sino porque Cacho Castaña reiteró una de las frases que aparecen en el guión: “Si te quieren violar, relájate y goza".

"¿Llevás todo?", le pregunta Luciana (Cecilia Roth). "Sí, todo", responde Ernesto (Federico Luppi), caminando un par de pasos delante de ella. "¿Llevás plata para el hotel?". "Todo; llevo todo, sí". Y entonces, girando y poniendo una mano sobre su hombro, Ernesto se despide de su esposa para emprender un viaje clave.

Embed

"Bueh, cuidate, eh", le dice, antes de acercarle un par de recomendaciones: se quedará sola en la casa, en medio del campo y en un clima social convulsionado: "No abras si ves algo raro, ¿estamos? No va a pasar nada, pero por si las moscas…". Y tras un beso, dos frases más: "Si hay tormenta, no te asustes de los truenos. Y si te quieren violar, relájate y goza"."¡No seas guacho! No me das miedo…", acota Luciana, riendo.

La película dirigida por Adolfo Aristarain y con José Sacristán como otro de los protagonistas, Un lugar en el mundo también estuvo en boca de todos en aquella época, aunque por dos razones bien distintas. La primera: los premios que obtuvo de manera más que meritoria, desde un Goya como mejor película extranjera en habla hispana a dos galardones en el Festival de San Sebastián, entre otros. La segunda: una especulación que derivó en una polémica internacional que manchó su prestigio.