El fuerte descargo de Carlos Bilardo en su último programa: "Estoy muy mal"

El técnico de fútbol dejó su programa después de 20 años. "Te juro que no entiendo lo que pasa en esta radio. No tuve faltas, ni peleas. Nada", sostuvo.

El ex director técnico Carlos Salvador Bilardo hizo un fuerte descargo en su último programa en Radio La Red. "Te juro que no entiendo lo que pasa en esta radio. No tuve faltas, ni peleas. Nada", expresó el conductor de La Hora de Bilardo.

El ex entrenador de fútbol se molestó con la dirigencia de la radio debido a que no fueron personalmente a explicarle el problema que llevó a su despido. "Cuando era técnico me encerraba con el jugador, fuera quien fuera y le decía que llame a testigos si quería. Ahí le comunicaba. No mandaba al aguatero, al preparador físico", sostuvo.

Bilardo denunció que su despido se lo comunicó un chico "que cuando yo empece con el programa en esta emisora tenía ocho años". El técnico, que lleva 20 años con su programa La Hora de Bilardo, manifestó que le dolió el gesto, porque "soportó tiempos difíciles", cubrió mundiales y juegos olímpicos.

"Tuve muchos problemas en mi vida, un montón, pero este me dolió. Si tengo que venir a las siete de la mañana vengo, si tengo que ir a la noche vengo. Si tengo que ir afuera, voy. Pero ahora estoy dolorido y como no me siento bien, quiero aclarar las cosas", sostuvo Bilardo.

La gloria del fútbol además manifestó que le dijeron que el 29 de diciembre fue su último programa. "Quiero que alguien venga y me lo diga. El mundo va a seguir andando. Yo nunca voy a hacer un problema, pero me lo tienen que decir", sostuvo.

Bilardo manifestó que se va a "comprar una radio" y va a salir a la calle "a hablar con la gente". Además recordó que hace años intentó comprar una emisora, pero lo estafaron. "Quiero saber por qué me echan ahora. Yo cuando tenía que sacar jugadores, les explicaba el motivo. Nosotros estamos primeros en audiencia, los números andan. No sé que pasa", sostuvo.

"Estoy mal, no tengo ganas de nada. Si vos me ves hoy, te das cuenta que parezco un trapero. Estoy mal. Mirá que me han dado palos en la cabeza, en la espalda, en las piernas. Esta no me la como", cerró Bilardo.