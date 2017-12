El Frente de Izquierda cuestionó el fallo de Bonadio que ordenó la detención de Cristina

El legislador porteño y referente del Partido Obrero, Gabriel Solano, cuestionó a la Justicia federal tras el pedido de detención de la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno por la denuncia de Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Solano, integrante del Frente de Izquierda (FIT), ha sido un acérrimo crítico del kirchnerismo, al punto de llamar a votar en blanco en el balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Sin embargo, eso no le impidió denunciar que la denuncia del ex titular de la UFI AMIA y la orden de Bonadio es un "avasallamiento" al Congreso,

Inclusive, calificó a la decisión del magistrado como un fallo "dictado por la CIA y el Mossad" y que las detenciones de ex funcionarios en esta causa es "un atropello a la democracia".

A mediados de este año, el dirigente Marcelo Ramal aseguró El Destape que "no dejar asumir a Cristina sería un atropello político". Por su parte, la abogada Myriam Bregman destacó que aunque esté "de acuerdo o no, el memorándum fue votado por el Congreso, no es una medida judiciable. Bonadio toma una decisión política, no jurídica".

El PO, que rechazó el memorándum con Irán, se opone al avasallamiento del Congreso por parte de un Poder Judicial no electo por nadie. — Gabriel Solano (@Solanopo) 7 de diciembre de 2017

Las detenciones de Bonadio forman parte del alineamiento internacional de Argentina con EEUU e Israel contra Irán. Es una decisión pro-imperialista. — Gabriel Solano (@Solanopo) 7 de diciembre de 2017

La detención de ex funcionarios por el memorándum con Irán es un atropello a la democracia política y al Congreso por una Justicia vitalicia y corporativa. — Gabriel Solano (@Solanopo) 7 de diciembre de 2017

Este artículo lo escribí hace 45 días pero ahora está más actual que antes: "La causa por el memorándum es un avasallamiento a la democracia política". https://t.co/LmJ2RSNqQE — Gabriel Solano (@Solanopo) 7 de diciembre de 2017