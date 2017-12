En medio de la persecución judicial que emprende el gobierno de Cambiemos contra actuales o ex funcionarios, esta vez le tocó el turno al fiscal Félix Crous, titular de la de Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Ocurre tras la salida de Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación.

Crous estaba a cargo de una área sensible, en la cual investigaba causas que salpicaban al oficialismo. Este año formó parte en la investigación del caso de Santiago Maldonado, quien murió en el marco de la represión de la Gendarmería a la comunidad mapuche de Pu Lof.

"Les cuento que ayer el Proc. Gral. Eduardo Casal me comunicó que me desplaza de la Procuraduría de Violencia Institucional. Esperaba una decisión así. No me sorprendió. Ofreció que eligiera otro destino; opté Crímenes de Lesa Humanidad", informó en su cuenta de Twitter.

Embed Les cuento que ayer el Proc. Gral. Eduardo Casal me comunicó que me desplaza de la Procuraduría de Violencia Institucional.

Esperaba una decisión así. No me sorprendió.

Ofreció que eligiera otro destino; opté Crímenes de Lesa Humanidad.

Agradezco a todos el interés.

Un abrazo. — Félix Crous (@felixcrous) 13 de diciembre de 2017

El perfil del fiscal es molesto para Cambiemos: llegó al Ministerio Público Fiscal de la mano de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, quien presentó su renuncia tras las presiones del Gobierno, y forma parte de Justicia Legítima, agrupación del Poder Judicial ligada al kirchnerismo. Ahora, Crous pasará al área de Crímenes de Lesa Humanidad.