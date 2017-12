Se postuló el primer periodista para reemplazar a Santo Biasatti en el noticiero del canal del Grupo Clarín El Trece.

Es Carlos Montero, histórico conductor de CNN y ex Telefe que quiere suplir al periodista que anunció su salida de Telenoche.

"Como me ves en @telenoche ??? jajaja Abrazo!!!! Mi papá fue el creador de ese noticiero y me encantaría trabajar ahí", afirmó en un tuit.

Embed Como me ves en @telenoche ??? jajaja Abrazo!!!! Mi papá fue el creador de ese noticiero y me encantaría trabajar ahí https://t.co/WT06wmbtq7 — Carlos Montero (@monterocnn) 2 de diciembre de 2017

Después de 26 años al aire, el próximo viernes 15, Biasatti estará por última vez al frente de Telenoche. El periodista tomó la decisión de irse del programa hace algunos días, luego de un año en el que cada vez tuvo menos espacio en el noticiero.

Tras ello, Biasatti habló con el diario La Nación y contó los pormenores de su renuncia a su histórico puesto como conductor del noticiero de la señal del Grupo Clarín: "Me hicieron un ofrecimiento y no lo acepté. Me quisieron ofrecer otra cosa dentro de Telenoche y yo no acepté.", explicó sin entrar en detalles.