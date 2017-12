El fallido del diputado Laspina en medio del debate por la reforma previsional

El legislador de Cambiemos cometió un particular error al explicar el nuevo cálculo jubilatorio.

En medio de un tenso debate, esta madrugada se aprobó la reforma previsional en la Cámara de Diputados. A lo largo de su tratamiento, se llevaron a cabo diferentes cruces y fuertes discursos. Uno de los legisladores que dejó una perlita fue el diputado de Cambiemos por Santa Fe Luciano Laspina.

El legislador se encontraba brindando un encendido discurso en defensa de la reforma jubilatoria, cuando cometió un particular acto fallido. "Para los jubilados que nos están viendo, les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar inflación, no tengan miedo, eso no va a pasar. Es parte de una mentira".

Embed El fallido de Laspina por la reforma previsional: "Les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar la inflación". pic.twitter.com/hrOGv2hg6B — El Destape (@eldestapeweb) 19 de diciembre de 2017

En realidad el diputado quiso explicar que la nueva fórmula en el cálculo de las jubilaciones no iba a afectar el monto percibido por los beneficiarios. Sin embargo, no pudo evitar el acto fallido, el cual ni atinó a corregir, y continuó con su discurso.

Esta madrugada, la reforma previsional fue aprobada en la Cámara Baja con 127 votos afirmativos, 117 votos negativos y 2 abstenciones. El tratamiento se dio en el marco de un fuerte operativo represivo por partes de las fuerzas de seguridad.