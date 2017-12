El ex director de Interpol volvió a desmentir a Bonadio y los medios

El ex director de Interpol, Ronald Noble, volvió a dejar en ridículo al juez Claudio Bonadio por el fallo en el que procesó y pidió la prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento y Traición a la Patria, a partir de la denuncia de Nisman. El estadounidense se mostró además ofuscado con los medios, reiteró que el fallo del juez es "parcial" y reveló que era amigo del ex fiscal.

LA ENTREVISTA EXCLUSIVA:

¿Alguna vez Argentina le pidió que levante las alertas rojas del caso AMIA?

No, nunca.

¿Alguna vez Irán le pidió que levante las alertas rojas del caso AMIA?

Respecto a Argentina, puedo decirlo porque hay declaraciones periodísticas respondiendo a este tema. Respecto a Irán, puedo decir que si Irán pidió levantar las alertas entonces su pedido fue rechazado porque las alertas nunca fueron removidas luego del Memorándum.

¿Está trabajando como defensor de Irán en algún caso internacional?

No. Algunos medios argentinos publicaron información falsa sin darle oportunidad a la persona atacada de responder. En ese hecho, esos periodistas violaron uno de los principios fundamentales del periodismo responsable, el derecho a ser escuchado.

¿Cuál es su opinión sobre la resolución del juez Bonadio?

En lo referido a Interpol y las alertas rojas por AMIA, el informe del juez Bonadio es falso, engañoso e incompleto. Por ejemplo, nunca hubo un pedido ni de Argentina, ni del canciller Timerman ni de ninguna persona de Argentina para remover las alertas rojas por AMIA. ¿Cómo puede decir que no soy imparcial porque tengo amistad con Héctor Timerman cuando tuve muchas más relaciones de amistad con Alberto Nisman, a quien visité en sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay? El juez Bonadio dictó una resolución tendenciosa sin evidencia para sostener sus conclusiones falsas respecto que Argentina e Interpol tenían un acuerdo secreto para levantar las alertas rojas. Toda la evidencia prueba de manera abrumadora que no hubo nunca un pedido de Argentina de levantar las alertas rojas y que las normas de Interpol hubieran prevenido que eso suceda por el Memorandum. Por lo tanto, la resolución de Bonadio en este tema debe ser completamente desacreditada.

¿Alberto Nisman apoyaba la idea de encontrar una solución pragmática que juntara a las dos partes?

Hablamos con Nisman sobre numerosas formas de avanzar en la investigación sobre el atentado a la AMIA. Su solución preferida era traer a los acusados a la Argentina.

¿Por qué Bonadio llamó “relajo en la búsqueda” a lo que sucedió con las alertas luego del Memorandum?

La resolución de Bonadio demuestra que no comprende las reglas ni las regulaciones de Interpol en lo que respecta a alertas azules y rojas. Le pidió a Interpol que ponga una alerta azul para ubicar al secretario general de Interpol por una investigación sobre traición, lo cual es una ofensa política. Debería saber que de acuerdo al artículo 3 de su estatuto, Interpol tiene estrictamente prohibido tomar parte en casos políticos como lo es la acusación de traición. El juez Bonadio debería haberme contactado, tal como vos y otros periodistas hicieron, vía mail, o Twitter, Linkedin o Google.

¿Podrían haberte llamado a declarar? ¿Cómo?

Sí, ¿cómo? Simplemente siguiendo las leyes, reglas y procedimientos de Argentina y respetando los estatutos, las reglas y regulaciones de Interpol.

¿Alguien además de Bonadio alguna vez lo acusó de algo?

No, nunca.

Embed En virtud de los últimos acontecimientos, le escribí al ex secretario general de Interpol, Ronald Noble (@RKNGlobal), para hacerle algunas preguntas que publicaré a continuación. — Iván Schargrodsky (@ischargro) 11 de diciembre de 2017

Embed Argentina, Irán, el cese de las alertas rojas y una crítica al periodismo argentino. pic.twitter.com/C529o39IQt — Iván Schargrodsky (@ischargro) 11 de diciembre de 2017

En una entrevista que realizó el periodista Iván Schargrodsky, Noble enfatizó: "¿Cómo puede decir que yo no era imparcial porque tenía relaciones amistosas con Héctor Timerman, cuando tenía relaciones aún más amistosas con Alberto Nisman, a quien visité cuando estaba de vacaciones en Punta del Este, Uruguay?"

Embed Atención a esta . pic.twitter.com/nA9TGab7N9 — Iván Schargrodsky (@ischargro) 11 de diciembre de 2017

Según el fallo de Bonadio, la Interpol habría participado de una suerte de complot para aparentar que el memorándum con Irán no tenía como objetivo la impunidad de los supuestos autores del atentado a la AMIA. Tres días después de que Nisman presentar su denuncia, Noble dialogó con Página 12y dejó en claro que no había existido ningún pedido para levantar las alertas rojas que pesan contra los acusados iraníes.

Además, dejó en ridículo al magistrado, que solicitó una "blue notice" (alerta azul) a Interpol para localizarlo así declaraba en la causa. Noble afirmó que el fallo de Bonadio "revela que no entiende las reglas de Interpol y las regulaciones relativas a alertas rojas y azules". "El juez Bonadio pudo haberme contactado como periodistas lo han hecho", se quejó Noble por el método usado por Bonadio. Las alertas azules son utilizadas para dar con información adicional de personas involucradas en causas judiciales pero no como método para citar a testificar a un funcionario de la institución.

Embed Bonadio y las reglas de Interpol. pic.twitter.com/caXYtsMDgp — Iván Schargrodsky (@ischargro) 11 de diciembre de 2017

En relación a la teoría de Bonadio sobre el presunto plan de encubrimiento, Noble resaltó: "Todas las evidencias prueban abrumadoramente que nunca hubo ningún pedido de Argentina pare remover las alertas roja y que las reglas de Interpol hubieran evitado su remoción a partir de la firma del Memorándum. El fallo es falso, mal dirigido e incompleto". Opinó además que el fallo del juez Bonadio "debiera ser completamente desacreditado" en relación a ese punto.

Asimismo, Noble se mostró ofuscado contra algunos periodistas argentinos, a los cuales no mencionó, por no darle "el derecho de responder a la persona atacada". "Al no hacerlo, rompieron una de los principios básicos del periodismo: el derecho a ser escuchado". Horas atrás, el columnista de Clarín Daniel Santoro lo atacaba por desacreditar el fallo de Bonadio.