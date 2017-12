El emotivo mensaje de un familiar del ARA San Juan en las fiestas

En medio de los festejos navideños, los familiares de los tripulantes del ARA San Juan siguen buscando una respuesta. El submarino integrado por 44 tripulantes se encuentra desaparecido desde el 15 de noviembre.

Jésica Gopar, esposa del mendocina Fernando Santilli, quien estaba a bordo del buque, no pudo contener su dolor en una fecha tan particular y lanzó un fuerte y emotivo mensaje en redes.

"Decime que es mentira. Que vas a volver. Tu hijo enfermo y sentí tu ausencia aún más fuerte. Todavía no he podido descargar todas mis lágrimas, las hago por etapas. Me duele el alma como si una flecha envenenada la estuviera atravesando. Maldito el día que el 25/10 navegaron", expresó en su cuenta de Twitter.

Por las malas condiciones meteorológicas registradas en la zona de búsqueda, en las últimas horas no se pudo avanzar en la investigación de un contacto detectado ayer a 814 metros de profundidad.