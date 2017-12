El emotivo discurso de Camaño que generó la ovación de los diputados de la oposición

Graciela Camaño dio un encendido y emotivo discurso contra el Gobierno que provocó la ovación de los diputados del FpV.

"No es la primera vez que un Gobierno mete violentos dentro de una marcha", arrancó duramente denunciando un hecho fuerte.

"No bajemos el volumen de la voz y hablemos bajito para hacer creer que somos los buenos. Los buenos no les roban a los jubilados. Para eso no se requiere tener huevos”, dijo sobre la reforma previsional. Y agregó: "No sean hipócritas olvidándose de los discursos del pasado".

Sobre el Gobierno y la reforma, Camaño dijo: "Lo que está ocurriendo está vinculado al pésimo manejo que hizo Cambiemos de este tema, que no estaba en los spots de campaña y lo negaban.".

Además, se convirtió en la segunda persona en manifestar que Mauricio Macri tiene a su "López Rega": "Hay un monje negro en esta historia. A usted le tiraron una bolsa de pescado podrido con un acuerdo que no estaba cerrado. Usted nunca tuvo 129 diputados porque la división de poderes se vulneró", le dijo Camaño a Emilio Monzó sobre Marcos Peña.

Al cerrar, expresó: "Hicieron campaña con la Reparación Histórica y ahora nos tiran este proyecto. Es una defraudación del contrato electoral".